Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно о падении заработков Моргенштерна и Земфиры после отъезда из России

Егор Провоторов
Общество
Стало известно о падении заработков Моргенштерна и Земфиры после отъезда из России
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

После бегства из России многие звезды шоу-бизнеса начали зарабатывать в разы меньше. Так, доходы певицы Земфиры упали двукратно, а рэпер Моргенштерн (признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) теперь может довольствоваться только третью от своего заработка на родине.

Знаменитый рэпер в настоящее время выступает в Арабских Эмиратах исключительно на частных мероприятиях для богатых россиян. Раньше музыкант получал гонорар порядка 100 тысяч долларов за концерт, теперь его гонорар составляет лишь 30 тысяч долларов. Однако у рэп-исполнителя все стало хуже не только с доходами. Концерты Моргенштерна не так популярны за границей, пишет MK.RU.

В конце сентября сотрудники прокуратуры Москвы опечатали ресторан Kaif Burger, который активно рекламировал рэпер Алишер Моргенштерн, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

20 сентября суд признал владельца кафе в центре Москвы виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. В кафе на Никольской улице выявлены правонарушения по двум статьям КоАП — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Знаменитости гонорары Земфира Моргенштерн
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте