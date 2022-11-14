Стало известно о падении заработков Моргенштерна и Земфиры после отъезда из России

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После бегства из России многие звезды шоу-бизнеса начали зарабатывать в разы меньше. Так, доходы певицы Земфиры упали двукратно, а рэпер Моргенштерн (признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) теперь может довольствоваться только третью от своего заработка на родине.

Знаменитый рэпер в настоящее время выступает в Арабских Эмиратах исключительно на частных мероприятиях для богатых россиян. Раньше музыкант получал гонорар порядка 100 тысяч долларов за концерт, теперь его гонорар составляет лишь 30 тысяч долларов. Однако у рэп-исполнителя все стало хуже не только с доходами. Концерты Моргенштерна не так популярны за границей, пишет MK.RU.

В конце сентября сотрудники прокуратуры Москвы опечатали ресторан Kaif Burger, который активно рекламировал рэпер Алишер Моргенштерн, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

20 сентября суд признал владельца кафе в центре Москвы виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. В кафе на Никольской улице выявлены правонарушения по двум статьям КоАП — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».