Илона Маска заподозрили в потере рассудка

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Одиозный американский бизнесмен Илон Маск неоднократно удивлял многих своей креативностью и необычным взглядом на мир. Однако теперь уже многие представители современной общественности уверены, что миллиардер сошел с ума.

— Если вы предполагаете хоть какое-то улучшение, игры в конечном итоге будут неотличимы от реальности. Скорее всего, мы находимся в симуляции, – заявил владелец компаний Tesla, SpaceX и Twitter накануне.

Мысли предпринимателя о том, что все мы живем в симуляции, уже давно вышли за пределы заголовков различных изданий. Илон Маск на самом деле верит в это и старается убедить в таком взгляде на мир своих соратников, которые впоследствии стараются как можно скорее отойти от дел, которыми занимается бизнесмен.

Так, его экс-супруга, певица Граймс, после отношений с предпринимателем уверена, что является отдельно созданной для Маска симуляцией. При этом их поклонники больше приходят к выводам, что они оба лишились рассудка, пишет портал MensNow.ru.

Накануне Маск сократил штат отдела коммуникаций компании Twitter до одного человека. Миллиардер намеревается вовсе исключить этот департамент из перечня приоритетных задач. Подобная участь уже постигла компании Маска Tesla и SpaceX.