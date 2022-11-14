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Сильный ветер и облачную погоду пообещали жителям Москвы 14 ноября

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Сильный ветер и облачную погоду пообещали жителям Москвы 14 ноября
дождь / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков ожидается в столичном регионе в предстоящий понедельник, 14 ноября. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве температура воздуха составит от -1 до +1 градусов по Цельсию, в ночное время суток столбики термометров опустятся до пяти градусов со знаком «минус».

Известно, что днем ожидается северный и северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду и порывами до 17 метров в секунду. При этом ночью метеорологи прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня будет составлять 753-755 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте российского Гидрометцентра.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание до пяти градусов ниже нуля днем и рост снежного покрова до трех сантиметров прогнозируются в столичном регионе в среду, 16 ноября. Погода станет по-настоящему зимней, уверен специалист.

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