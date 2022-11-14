Горожанам рассказали, как Москва помогает детям-сиротам

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Сегодня в столице более 93 процентов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях, им активно помогают специалисты центра содействия семейному воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 14 ноября.

— Во второй понедельник ноября в мире отмечают день сирот. В Москве более 93 процентов таких детей и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях. Остальные (менее семи процентов) — в центрах содействия семейному воспитанию, — говорится в сообщении.

Всего в городе работает 13 центров содействия семейному воспитанию. Главной целью их сотрудников служит помощь детям и возвращение их в семью. В столичных центрах дети живут в группах квартирного типа. Для каждого из них формируется свое личное пространство, они учатся в обычных школах и активно общаются с наставниками и волонтерами.

Для выстраивания хороших отношений с новыми родителями детям помогают специалисты служб сопровождения. Они заботятся о том, чтобы новые члены семьи пережили период адаптации и сохранили мир друг с другом.

Кроме того, сотрудники центров содействия продолжают сопровождать сирот и во взрослой жизни. При праздновании 18 дня рождения дети покидают учреждения и приемные семьи. После этого они получают квартиры от государства, встречаются с выбором профессии и начинают жить самостоятельной жизнью. Для решения сложных задач специалисты сопровождают их до 23 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам вице-спикера Мосгордумы Степана Орлова, столичные власти в полной мере выполняют работы по обеспечению жильем детей-сирот, несмотря на складывающуюся из-за последствий внешнеэкономического давления ситуацию. Парламентарий напомнил, что за прошедшие десять лет свыше 6,7 тысячи сирот получили благоустроенные квартиры в рамках городской программы «Жилище».