Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Володин заявил, что сегодня Украина стала государством-банкротом

Александр Афонин
В мире
Володин заявил, что сегодня Украина стала государством-банкротом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сегодня правительство Украины тратит 57,9 процента своих доходов на обслуживание долгов и продолжает брать новые кредиты, что делает страну государством-банкротом. Об этом в понедельник,14 ноября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9 процента. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот, — сказал он.

По словам политика, Украина потеряла свой суверенитет еще в 2014 году, когда случился государственный переворот. С того времени ее бюджет начал состоять почти на 40 процентов из иностранных кредитов и займов. В следующем году показатель вырастит до 58 процентов.

Отсутствие собственных финансов привело к тому, что украинское правительство потеряло способность самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами. Киев об этом умалчивает, однако ситуация в стране только ухудшается, отметил Володин в своем Telegram-канале.

До этого Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7 процента населения с 2014 года. По его словам, за восемь лет из страны сбежало свыше 10,5 миллиона человек, еще 11,2 миллиона жителей сделали свой выбор в пользу присоединения к России.

Украина Вячеслав Володин Банкротство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте