Фото: Пресс-служба Госдумы

Сегодня правительство Украины тратит 57,9 процента своих доходов на обслуживание долгов и продолжает брать новые кредиты, что делает страну государством-банкротом. Об этом в понедельник,14 ноября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9 процента. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот, — сказал он.

По словам политика, Украина потеряла свой суверенитет еще в 2014 году, когда случился государственный переворот. С того времени ее бюджет начал состоять почти на 40 процентов из иностранных кредитов и займов. В следующем году показатель вырастит до 58 процентов.

Отсутствие собственных финансов привело к тому, что украинское правительство потеряло способность самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами. Киев об этом умалчивает, однако ситуация в стране только ухудшается, отметил Володин в своем Telegram-канале.

До этого Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7 процента населения с 2014 года. По его словам, за восемь лет из страны сбежало свыше 10,5 миллиона человек, еще 11,2 миллиона жителей сделали свой выбор в пользу присоединения к России.