Коттеджный поселок возведут в деревне Каменка в Новой Москве

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Коттеджный поселок со спортивно-рекреационным комплексом и детским садом возведут в деревне Каменка. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе московского Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, на земельных участках совокупной площадью 19 гектаров разместится коттеджный поселок общей площадью около 48 тысяч квадратных метров. Из них почти 43 тысячи «квадратов» займут объекты индивидуального жилищного строительства.

В рамках работ на территории также создадут улично-дорожную сеть и благоустроят парки и выходы в лес, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала года объемы ввода индивидуального жилищного строительства в Москве возросли на 36,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.