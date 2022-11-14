Экономист назвал черты типичной жертвы мошенника

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Чаще всего жертвами мошенников оказываются люди, которые излишне эмоциональны и доверчивы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, типичной жертвой мошенника является эмоциональная, психологически незащищенная и чрезмерно любопытная личность, у которой наблюдается дефицит социальных контактов.

Эксперт также дал советы, как распознать мошенника. Так, выдать злоумышленника может подозрительный электронный адрес, в котором содержатся хаотичные и избыточные знаки. Вызвать подозрение также должен факт, если на контакт неожиданно выходят неизвестные люди.

Гиринский отметил, что насторожиться следует, если предлагаются слишком комфортные условия или обещания или требуется сообщить личные данные.

Мошенника также следует заподозрить в человеке, который оказывает психологическое давление на собеседника. К примеру, подталкивает к сиюминутному принятию решения.

Внимание к этим деталям позволит не стать жертвой злоумышленников, передает агентство «Прайм».

До этого директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин рассказал о новом способе мошенничества в мессенджере Telegram. По его словам, аферисты стали маскироваться под чат «Избранное» в мессенджере, чтобы завладеть персональной информацией пользователя.