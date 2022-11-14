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Аэропорт Внуково установит новый биоакустический отпугиватель птиц

Анастасия Колоскова
Город
Аэропорт Внуково установит новый биоакустический отпугиватель птиц
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Новая установка для отпугивания птиц российского производства может появиться в 2023 году в аэропорту Внуково. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе авиагавани.

— В планах на следующий год приобрести новую российскую биоакустическую установку (две установки более ранней модификации у нас применяются) и попробуем провести дератизацию отдельного участка грунтовой части летного поля, но это пока тоже в виде эксперимента, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с этой целью специалисты орнитологической службы аэропорта побывали в специализированной организации в Подмосковье.

Новый локатор для обнаружения птиц обладает возможностью передавать данные на отпугивающее оборудование, в том числе, газовые пушки. Подобная установка уже есть на одном из российских аэропортов, однако ее эффективность пока не доказана.

На следующей неделе специалисты из Внукова отправятся в Санкт-Петербург, чтобы детального ознакомиться с работой этой системы, после чего будет принято решение о возможности включения этого оборудования в план технического переоснащения.

Данные Росавиации свидетельствуют, что в стране за десять месяцев текущего года произошло 918 случаев столкновения самолетов с птицами. Большая часть из них зафиксирована в июле — 204, передает агентство городских новостей «Москва».

12 ноября сообщалось, что самолет SSJ100, летящий из Тель-Авива в Москву, из-за тумана совершил посадку в Махачкале.

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