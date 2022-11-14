Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню

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Российская компания «Армоком» приступила к разработке защитного комплекта для членов экипажа военных вертолетов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель генерального директора предприятия Олег Фаустов.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день для членов экипажей не предусмотрена индивидуальная бронезащита. Их защищает лишь бронированная кабина, которой оснащены некоторые вертолеты.

Эксперт пояснил, что защитный комплект будет включать новый бронежилет, который учитывает особенности боевой работы экипажей, противоосколочный шлем и огнестойкий летный костюм, позволяющий пилоту управлять вертолетом в любых погодных условиях.

Полный цикл работ — от испытания образцов до начала серийного производства — займет два–три года, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что концерн «Калашников» станет основным предприятием — координатором поставок боевой экипировки в Вооруженные силы России. Эта мера требуется также для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения армии РФ — более 300 тысяч мобилизованных.