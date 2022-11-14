Илон Маск признался, что с большим трудом справляется с проблемами компании Tesla

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ему тяжело даются трудности, которые стоят перед его компанией Tesla и вызваны нарушениями цепочек поставок в связи.

— Я работаю на пределе своих возможностей — с утра до вечера, семь дней в неделю, — признался бизнесмен. Ответ предпринимателя был опубликован на странице агентства Bloomberg в Twitter.

Недавно Маск не исключил банкротства приобретенной им компании Twitter. По данным издания The Information, бизнесмен сообщил об этом своим сотрудникам 10 ноября. Банкротство возможно, считает Маск, если социальная сеть не сможет увеличить прибыль. При этом бизнесмен подчеркнул, что в 2023 году компания также может столкнуться с оттоком средств в размере нескольких миллиардов долларов.

Социальная сеть Twitter останется такой же популярной, как и сейчас, если новый владелец сервиса Илон Маск доверит управление грамотным людям. Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.