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Психолог Макарова рассказала, как избежать хронического стресса

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Макарова рассказала, как избежать хронического стресса
Фото: Pexels

Психолог Инна Макарова рассказала, что хронический стресс может привести к различным проблемам со здоровьем.

В этом состоянии у человека повышается тревожность, раздражительность, агрессивность. Кроме того, обостряются хронические заболевания, нарушается сон.

Эксперт также рассказала, что необходимо делать во избежание хронического стресса.

— Чтобы избежать хронического стресса, необходимо перестроить свой образ жизни таким образом, чтобы уравновесить нагрузки и отдых. Чтобы были периоды как труда, напряжения (только дозированного), так и расслабления и получения удовольствия от каких-либо приятных событий, — отметила Макарова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Психолог подчеркнула, что необходимо стабилизировать режим сна и бодрствования, питания.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, почему многие отказываются от еды во время стресса. Дело в том, что это один из механизмов стресса, а именно подавление одних функций за счет других, когда организм полностью отключает потребность в еде и инстинкт продолжения рода, передает Nation news.

Тревоги и стресс часто становятся причинами заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито.

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