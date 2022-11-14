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«Проявляются сразу же»: экстрасенс Мишина назвала признаки порчи

Ирина Игнатенко
Общество
«Проявляются сразу же»: экстрасенс Мишина назвала признаки порчи
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Экстрасенс Инна Мишина рассказала о признаках порчи.

По словам эксперта, на то, что на человека навели порчу, может указывать тревожность, бессонница, приступы агрессии, головные боли, состояние опустошенности, депрессия.

— Если на человека навели порчу, последствия проявляются сразу же. С каждым днем становится только хуже. Кроме того, сам пострадавший не понимает, с чем связаны изменения и становится еще более мнительным и тревожным, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Среди физических признаков порчи экстрасенс также отметила получение травм, набор или потеря массы тела, ощущение тяжести в плечах и груди, снижение иммунитета, образование грыж.

Почему люди обращаются к ним и до сих пор верят в магические ритуалы, «Вечерней Москве» помог разобраться доцент Института философии человека РГПУ имени Герцена, председатель научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма Сергей Пахомов.

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