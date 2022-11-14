Сенаторы внесли в Думу поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сенаторы внесли в Государственную думу поправку о лишении приобретенного российского гражданства за дезертирство. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Уточняется, что за неисполнение приказа во время военного положения и добровольную сдачу в плен также могут лишить приобретенного российского паспорта, передает ТАСС.

О старых и новых основаниях для лишения российского гражданства «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов. Так, государство может лишить российского гражданства только людей, которые получили его, уже будучи гражданами другой страны. Все граждане России, получившие российский паспорт по праву рождения, могут лишиться его только по собственной воле. Последний факт зафиксирован в статье 18 закона «О гражданстве РФ».

Решение об аннулировании ранее выданного гражданства может принять исключительно суд. Проверку данных о законности гражданства может инициировать Министерство внутренних дел (МВД).