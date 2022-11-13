Новые поправки к закону: кого и за что могут лишить российского гражданства

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В законопроект о гражданстве внесены поправки. В случае их утверждения люди, получившие российский паспорт не по праву рождения в стране, могут лишиться его по ряду причин. О старых и новых основаниях для лишения российского гражданства «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Кого могут лишить гражданства

Государство может лишить российского гражданства только людей, которые получили его, уже будучи гражданами другой страны. Все граждане России, получившие российский паспорт по праву рождения, могут лишиться его только по собственной воле. Последний факт зафиксирован в статье 18 закона «О гражданстве РФ».

За что лишают сейчас

В 22-й статье закона о гражданстве прописаны основания, согласно которым уже выданное гражданство могут аннулировать. Среди них:

предоставление ложных сведений или поддельных документов при оформлении гражданства;

нежелание нести обязанности, установленные российскими законами для граждан;

отказ приносить присягу.

Кто принимает решение

Решение об аннулировании ранее выданного гражданства может принять только суд. Проверку данных о законности гражданства может инициировать МВД.

По данным ведомства, с января 2020 по май 2021 года приобретенного гражданства лишились почти 280 человек. При этом в 2020 году гражданами России стали более 656 тысяч человек, в 2021 году — 735 тысяч.

Новые поправки к закону

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве РФ». Документ упрощает процедуру получения гражданства более чем для 20 категории лиц. Но в то же время он расширяет перечень преступлений, которые влекут за собой отзыв гражданства для лиц, ранее получивших его.

13 ноября Путин внес новые поправки в законопроект о гражданстве. Норма распространится в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а, например, вследствие присоединения к России новых территорий.

Глава государства дополнил перечень преступлений, за которые можно лишать гражданства. В список вошли:

распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии (статьи 207.3 и 280.3 УК РФ);

посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму (280 и 277);

призывы к сепаратизму (280.1);

участие в деятельности нежелательной организации (284.1);

надругательство над флагом и гербом России (329).

Зачем нужны поправки

По мнению Краснова, обновленный законопроект позволит государству «избавляться от элементов, которые нарушают его единство».

— Наступило такое время, когда гражданам России приходится делать выбор, на чьей они стороне — того государства, где они живут, или другой, враждебной территории. Законопроект о гражданстве позволит государству реагировать на действия тех лиц, которые выбирают сторону врага, — пояснил адвокат.