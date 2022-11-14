Илон Маск рассказал о будущем человечества

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Ракетный туризм и развитая сеть подземных туннелей станет будущей реальностью человечества. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск во время своего онлайн-выступления в рамках конференции саммита G20.

Как отметил основатель компании SpaceX, в будущем люди будут путешествовать вокруг Земли на ракетах. Он также не исключил того, что в космосе будут найдены новые формы жизни.

— Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет, — допустил предприниматель.

Он также добавил, что бороться с дорожными пробками люди будут при помощи вырытых в глубине Земли туннелей, передает Lenta.ru.

Весной Илон Маск назвал дату, когда человек сможет высадиться на Марс. По его мнению, это может произойти уже в 2029 году. В 2016 году Маск прогнозировал, что высадка на Марс произойдет в 2026 году.

В прошлом году руководитель компаний SpaceX и Tesla допустил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. По его словам, отправлять туда планируется только добровольцев. При этом, по словам предпринимателя, несмотря на опасную миссию, добровольцев уже набралось тысячи, если не миллионы.