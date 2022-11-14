«Не будем унижать российскую публику»: Худяков призвал не прощать Меладзе

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Певца Валерия Меладзе нельзя прощать даже после возвращения в Россию. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

— Я замечательно отношусь к грузинам, к украинцам, ко всем национальностям. Но давайте не будем придумывать историю, врать. И унижать российскую публику. Прежде чем петь здесь во всю глотку, включая «Новогодний огонек», куда он тоже нацелился, пусть скажет: «Был неправ. Мне Россия дала все. И я буду с ней до конца!» — отметил политик.

В своем Telegram-канале Худяков добавил, что Меладзе выступает для публики, которая не признает нападение украинских военных на территории РФ, и живет в «параллельной реальности».

Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певца Валерия Меладзе, а также других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись в Россию после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны.

До этого российские радиостанции перестали включать в эфир композиции Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, а также песни других исполнителей, написанные композитором Константином Меладзе, из-за позиции артистов относительно российской военной специальной операции на Украине и критики действий властей.