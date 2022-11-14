Врач Антонова рассказала о способах профилактики диабета

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Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Антонова рассказала о способах профилактики диабета.

По словам эксперта, не так страшен сам диабет, как его осложнения, особенно поражения мелких и крупных сосудов глаз, почек, сердца, конечностей.

Основными методами профилактики сахарного диабета являются ежедневный мониторинг уровня глюкозы, соблюдение целевых показателей, рекомендованных врачом, и обязательное посещение эндокринолога.

Также нужно обратить внимание на образ жизни. Стоит помнить о регулярной физической активности и контролировать питание: минимизировать или устранить из рациона быстрые углеводы, заменив их долгими, отказаться от фастфуда.

При первых признаках развития диабета (сухость во рту, учащенное мочеиспускание) нужно обратиться к врачу, передает РИАМО.

Ранее главный внештатный специалист по диабетологии комитета по здравоохранению Ирина Карпова рассказала, что диабет первого типа развивается резко и быстро, обычно в детском возрасте, и его профилактировать сложнее, передает «Царьград».

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что человек может не подозревать о наличии атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ВИЧ или онкологии, поскольку эти заболевания развиваются бессимптомно.