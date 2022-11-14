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Врач-репродуктолог Гасанова оценила эффективность процедуры ЭКО

Ирина Игнатенко
Общество
Врач-репродуктолог Гасанова оценила эффективность процедуры ЭКО
Фото: Unsplash

О методах лечения бесплодия и гарантиях эффективности ЭКО рассказала акушер-гинеколог, врач-репродуктолог Эльмира Гасанова.

Она отметила, что перед проведением процедуры необходимо собрать полный анамнез и провести диагностику.

По словам эксперта, процедура недешевая, но, оформив квоту за счет средств ОМС, пациент получает бесплатное лечение. Некоторые препараты и дополнительные процедуры по желанию пациент оплачивает самостоятельно.

Что касается эффективности процедуры, то, по словам врача, ни одна клиника не может дать 100-процентной гарантии. В настоящее время эффективность процедуры превышает 50 процентов, передает «Радио 1».

Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов сообщил, что каждый год в России проводится около 160 тысяч процедур ЭКО. Из этого числа около 18 процентов проводят по выделенным квотам.

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