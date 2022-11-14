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Путин присвоил супруге Кадырова звание «Мать-героиня»

Георгий Соланович
Общество
Путин присвоил супруге Кадырова звание «Мать-героиня»
Фото: Администрация президента РФ

Супруге главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни Кадыровой присвоено звание «Мать-героиня». Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 14 ноября.

— За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание «Мать — героиня» Кадыровой Медни Мусаевне, Чеченская Республика, — отмечается в документе.

В июне этого года сообщалось, что Медни Кадырова стала самой популярной среди первых леди в регионах России. На ее социальные сети подписано более миллиона человек, что в 12 раз превышает число фолловеров жен других губернаторов.

У Медни более 1,1 миллиона подписчиков. За два года их число увеличилось на 15,05 процента. Количество фолловеров в соцсетях остальных первых леди не превышает 100 тысяч. Так, у Каринэ Хабировой, супруги главы Башкирии, 85,6 тысячи фолловеров. Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области, имеет 36,8 тысячи подписчиков. На Светлану Дрыгу, жену главы Ивановской области, подписано 28 484 человека, а Елена Хасикова, супруга главы Калмыкии, имеет 13 224 фолловера.

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