Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Супруга Кадырова стала самой популярной «первой леди» в России

Юлия Курганова
Общество
Супруга Кадырова стала самой популярной «первой леди» в России
Фото: vk/ramzan

Жена главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни стала самой популярной среди «первых леди» в регионах России. На ее социальные сети подписано более миллиона человек, что в 12 раз превышает число фолловеров у других супруг губернаторов. Такие данные приводит аналитическое агентство «Минченко консалтинг» в своем исследовании «Супруги руководителей субъектов РФ 2022».

У Медни Кадыровой более 1,1 миллиона подписчиков. За два года их число увеличилось на 15,05 процента, отмечается в материале.

Количество фолловеров в соцсетях остальных «первых леди» не превышает 100 тысяч. Так, у Каринэ Хабировой, супруги главы Башкирии, 85,6 тысяч фолловеров, Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области, имеет 36,8 тысяч подписчиков, на Светлану Дрыгу, жену главы Ивановской области, подписано 28 484 человека, и Елена Хасикова, супруга главы Калмыкии, имеет 13 224 фолловера, передает портал Ura.ru.

В 2020 году Рамзан Кадыров растерялся, отвечая на вопрос о его первой любви. Об этом он поговорил со своими подписчиками. Сначала глава Чечни выразил предположение, что понятие «первая любовь» некорректно, так как она не встречается на жизненном пути.

Рамзан Кадыров подписчики жена
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте