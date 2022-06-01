Супруга Кадырова стала самой популярной «первой леди» в России

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Жена главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни стала самой популярной среди «первых леди» в регионах России. На ее социальные сети подписано более миллиона человек, что в 12 раз превышает число фолловеров у других супруг губернаторов. Такие данные приводит аналитическое агентство «Минченко консалтинг» в своем исследовании «Супруги руководителей субъектов РФ 2022».

У Медни Кадыровой более 1,1 миллиона подписчиков. За два года их число увеличилось на 15,05 процента, отмечается в материале.

Количество фолловеров в соцсетях остальных «первых леди» не превышает 100 тысяч. Так, у Каринэ Хабировой, супруги главы Башкирии, 85,6 тысяч фолловеров, Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области, имеет 36,8 тысяч подписчиков, на Светлану Дрыгу, жену главы Ивановской области, подписано 28 484 человека, и Елена Хасикова, супруга главы Калмыкии, имеет 13 224 фолловера, передает портал Ura.ru.

В 2020 году Рамзан Кадыров растерялся, отвечая на вопрос о его первой любви. Об этом он поговорил со своими подписчиками. Сначала глава Чечни выразил предположение, что понятие «первая любовь» некорректно, так как она не встречается на жизненном пути.