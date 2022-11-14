Минкультуры: Прокатное удостоверение документального фильма о голоде в Поволжье отозвано

кадр из трейлера документального фильма «Голод»

Прокатное удостоверение документального фильма «Голод», рассказывающего о голоде начала 1920-х годов в Советской России, отозвано. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

— Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан. Фильм «Голод» был охарактеризован ими как неуместный для показа, — объяснили в министерстве.

В Минкультуры уточнили, что жаловавшиеся на фильм граждане посчитали картину шокирующей и провокационной, из-за чего в обществе может последовать негативная реакция, передает РИА Новости.

Документальный фильм «Голод» снят режиссером Татьяной Сорокиной, журналистом Максимом Курниковым, а также писателем, телеведущим и профессором НИУ ВШЭ Александром Архангельским. Картина рассказывает о развернувшемся в Поволжье голоде во время Гражданской войны в России.

В апреле Министерство культуры России уволило сотрудника, который оформлял документы для выдачи прокатного удостоверения фильму режиссера Пола Верховена «Искушение».

В Минкульте отметили, что сотрудник «допустил халатность». Фильм был предназначен для показа на онлайн-платформах, но его содержание «не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно: федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».