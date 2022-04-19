Минкульт уволил сотрудника, разрешившего прокат фильма «Искушение»

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Министерство культуры России уволило сотрудника, который оформлял документы для выдачи прокатного удостоверения фильму режиссера Пола Верховена «Искушение». Об этом сказано в сообщении ведомства.

Картина рассказывает об однополой любви двух монахинь в монастыре в XVII веке в Тоскане.

— В результате проверки деятельности департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации были выявлены нарушения, связанные с выдачей прокатного удостоверения, — сказано в сообщении.

В Минкульте отметили, что сотрудник «допустил халатность». Фильм был предназначен для показа на онлайн-платформах, но его содержание «не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов для выдачи удостоверения повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения картине «Искушение», пояснили в ведомстве. Прокатное удостоверение отозвали.

Также директору департамента кинематографии и цифрового развития Светлане Максимченко объявили строгий выговор.

Данные реестра прокатных удостоверений фильмов подтверждают выдачу разрешения «Искушению». Дата его регистрации — 14 февраля, датой начала показа картины указано 15 февраля. Лента имеет возрастную категорию 18+ и запрещена к просмотру детям. В качестве подписанта в карточке прокатного удостоверения указана заместитель министра культуры Ольга Ярилова, сообщает РБК.

Санкции и ограничения, возложенные на Россию, затронули не только политическую и экономическую, но и культурную сферу. О временной приостановке работы в нашей стране заявили крупнейшие мировые прокатчики фильмов, а также музыкальные платформы, разработчики видеоигр. «Вечерняя Москва» разбирается и объясняет читателям, какова ситуация в киносреде, а также на какие культурные мероприятия стоит обратить внимание, что поможет расслабиться и выдохнуть.