Молодой человек «гонял» на автомобиле каршеринга под чужим аккаунтом на западе Москвы

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Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Погоня инспекторов ГИБДД за нарушителем на угнанном автомобиле закончилась стрельбой на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 14 ноября.

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции заметили водителя машины каршеринга на проспекте Маршала Жукова, когда тот нарушал правила дорожного движения. На законные требования остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться. Завязалась погоня, в ходе которой сотрудники ГИБДД вызвали для подкрепления еще один экипаж.

Пытаясь уехать от правоохранителей, мужчина свернул на Новорижское шоссе. Для того чтобы задержать преступника, полицейским пришлось выстрелить несколько раз по колесам автомобиля. Только после этого беглец остановился на обочине и попытался пешком скрыться в зеленой полосе.

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 19-летний молодой человек из ближнего зарубежья. Известно, что для аренды автомобиля мужчина воспользовался чужим аккаунтом. Также известно, что обвиняемый в угоне автомобиля молодой человек ранее был судим по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Проходить медицинское освидетельствование злоумышленник отказался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также были составлены административные протоколы из-за неповиновения законному требованию сотрудника полиции и отказа от освидетельствования. Фигурант заключен под стражу.

Похожая история произошла в столице недалеко от Кремля. Мужчина за рулем немецкой иномарки не выполнил требований полиции об остановке, и началась погоня по Кремлевской набережной.