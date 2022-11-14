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Express: Польша пришла в ярость из-за сокращения дотаций ЕС для украинских беженцев

Евгений Жуков
В мире
Express: Польша пришла в ярость из-за сокращения дотаций ЕС для украинских беженцев
Фото: Pixabay

Варшава крайне недовольна ограниченной финансовой помощью от Евросоюза на содержание украинских беженцев. Об этом в понедельник, 14 ноября, написал обозреватель британской газеты Express Тим Макналти, ссылаясь на источники в польском правительстве.

В материале говорится, что предложение Еврокомиссии о предоставлении Варшаве финансовой компенсации в связи с размещением большого числа украинских граждан может спровоцировать очередной виток конфронтаций с правоцентристским правительством республики.

Так, руководство страны планирует потратить порядка 8,4 миллиарда евро на поддержку беженцев, однако Брюссель предложил Варшаве дополнительную помощь в размере 144,6 миллиона евро.

Информация о такой сумме была встречена критикой со стороны высокопоставленных членов польской правящей партии «Право и справедливость».

До этого заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Республики Польша по делам беженцев Павел Шефернакер сообщил, что работающих и проживающих в Польше украинских беженцев обяжут платить за жилье.

По словам Шефернакера, польские власти собираются ввести механизм, который позволит адаптировавшимся к жизни в государстве людям принимать участие в оплате этих мест.

Украина Евросоюз (ЕС) Польша беженцы
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