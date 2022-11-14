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Путин подписал указ о службе по призыву иностранных граждан

Евгений Белоусов
Общество
Путин подписал указ о службе по призыву иностранных граждан
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который допускает службу в армии по призыву лиц с иностранным гражданством. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 14 ноября, на официальном портале правовой информации.

Документ вносит поправки в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное в 1999 году. Согласно новому указу главы государства, служба в армии теперь разрешается лицам, имеющими гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Кроме того, разрешается служба иностранцев в российской армии по контракту.

Накануне Путин внес в законопроект о гражданстве поправку, согласно которой предлагаются причины для лишения приобретенного гражданства. На данный момент в России числится 67 нежелательных иностранных организаций. Эти компании ведут активную антироссийскую деятельность и разжигают межнациональную вражду.

До этого глава государства поручил провести демобилизацию тех студентов Донецкой и Луганской народных республик, которых мобилизовали до вхождения регионов в состав страны.

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