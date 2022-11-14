Мертвого дельфина нашли на берегу пляжа в Крыму

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Мертвого дельфина обнаружили на берегу пляжа в районе села Осипенко в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 14 ноября.

— По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин — Зоя. Сейчас на месте работают полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип, мы получим 100-процентное подтверждение, — рассказал он.

По словам Развожаева, неравнодушные жители региона продолжают наблюдать на береговой полосе севастопольских бухт, пока что дельфинам будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи. Также в своем Telegram-канале он допустил возможность повторного обнаружения оставшихся афалин на мелководье.

2 ноября владелец дельфинария в Севастополе выбросил четырех дельфинов в море. Свой поступок он объяснил тем, что у него не осталось средств на содержание млекопитающих. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

О том, какое наказание грозит недобросовестному хозяину дельфинов, рассказал «Вечерней Москве» юрист Дмитрий Кваша.