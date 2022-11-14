Balenciaga удалил свой аккаунт из Twitter

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Модный дом Balenciaga удалил свой аккаунт из социальной сети Twitter, сообщает издание Business of Fashion.

— Парижский бренд отказался комментировать этот шаг, но подтвердил, что удалил свою страницу с платформы, — отмечается в материале.

На аккаунт модного дома в Twitter было подписано около 950 тысяч человек.

Balenciaga — не первый бренд, удаливший свой аккаунт в соцсети после того, как Twitter возглавил американский предприниматель Илон Маск. Так, недавно из соцсети ушли компании General Motors и Dyson. Кроме того, 8 ноября из Twitter ушла американская актриса и обладательница премии «Оскар» Вупи Голдберг.

Илон Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждаться различные мнения.

10 ноября Маск не исключил банкротства приобретенной им компании Twitter. Предприниматель заявил, что, если социальная сеть не сможет увеличить прибыль, то банкротство «возможно».