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Лолита назвала Зеленского доказательством того, что артистам нельзя заниматься политикой

Евгений Белоусов
Общество
Лолита назвала Зеленского доказательством того, что артистам нельзя заниматься политикой
Фото: YouTube / Galich Ida

Певица Лолита Милявская призналась, что очень высоко ценила нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, когда тот был продюсером. Однако его уход в политику сильно испортил это впечатление.

— Я была влюблена в Зеленскогo как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий: не надо артистам заниматься политикой, — заявила Милявская.

Певица работала с Зеленским над одним из ее проектов. Она считает, что украинскому президенту стоило оставаться в сфере искусства, об этом артистка рассказала в эфире телеканала НТВ.

В августе Лолита объяснила, почему ей важно посещать Крым. По ее словам, она ни за что не откажется от поездок на полуостров, поскольку там прошло ее детство. Милявская добавила, что здесь же проживали ее родители, поэтому у нее есть причины называть это место своим домом.

В сентябре Милявская поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок. На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся татуировки на свое тело.

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