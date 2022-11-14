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Канада ввела санкции против 23 граждан РФ

Георгий Соланович
В мире
Канада ввела санкции против 23 граждан РФ
Фото: Pixabay

Канада ввела санкции против 23 сотрудников правоохранительных органов России за нарушение прав человека. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства страны в понедельник, 14 ноября.

В «черный список» попали судьи, прокуроры, сотрудники пенитенциарных учреждений и полиции с гражданством РФ.

— Они причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России в отношении лидеров оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы*, Алексея Навального и других граждан России, — пояснили в правительстве Канады.

РФ на принципах взаимности 14 ноября закрыла въезд для 100 граждан Канады. Данная мера, как уточняется, была реализована в качестве ответной реакции «на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Канады Джастина Трюдо санкций против руководства России».

В перечне лиц, которым закрыт въезд в страну, оказались актер Джим Керри, актриса Кэтрин Винник, писательница Маргарет Этвуд, а также внук Степана Бандеры, Стефан.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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