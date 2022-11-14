Минобрнауки РФ предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

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Министерство науки и высшего образования РФ предложило установить четыре уровня образования, а специалитет выделить в отдельный. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

— В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование; высшее образование — бакалавриат; высшее образование — специалитет; высшее образование — магистратура; высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации, — отмечается в документе.

При этом подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией отечественной экономики, будет осуществляться преимущественно по программам специалитета.

В сентябре Минобрнауки сократило число специальностей, на которые абитуриент может одновременно претендовать в рамках конкурса. До этого можно было подавать документы сразу на 10 направлений, но теперь абитуриентам разрешено подавать заявления в пять разных вузов на пять направлений в каждом из них.