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«Боли доставляют немало проблем»: Юрий Антонов вернулся в Россию и продолжает лечение

Лейла Алиева
Общество
«Боли доставляют немало проблем»: Юрий Антонов вернулся в Россию и продолжает лечение
Фото: YouTube / Юрий Антонов

Народному артисту России Юрию Антонову пришлось три года назад уехать из России из-за серьезной травмы ноги и лечиться в Австрии, однако недавно артист вернулся в Россию.

По его словам, реабилитация в австрийской клинике помогла ему в какой-то степени, теперь необходимо продолжить лечение на родине и наблюдаться у врачей.

— Я сейчас буду продолжать лечение уже здесь, в Москве. Состояние постепенно улучшается, но о полном выздоровлении речи не идет. Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем, — приводит слова Антонова StarHit.

В декабре прошлого года менеджер Юрия Антонова Андрей рассказал «Вечерней Москве», что артист не может полноценно заниматься творчеством из-за проблем со здоровьем. По словам собеседника «Вечерки», певец перенес три серьезные операции на ноге.

Позже сам Антонов рассказал, что еще три года назад подвернул ногу. С тех пор его беспокоят сильные боли, а в Австрии врачи провели ему операцию по замене сустава. Также он отметил, что «старается концентрироваться не на боли, а на чем-то другом».

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