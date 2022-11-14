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В сети кафе «Андерсон» проводят проверки

Георгий Соланович
Происшествия
В сети кафе «Андерсон» проводят проверки
Фото: МВД

Сотрудники ФНС и МВД начали серию проверок в сети кафе «Андерсон» в Москве и области, сообщили в правоохранительных органах в понедельник, 14 ноября.

— В сети кафе «Андерсон» налоговики и МВД проводят проверочные мероприятия, связанные с возможной недоимкой по налогам, — говорится в сообщении.

В органах подчеркнули, что сотрудники ФНС и МВД проводят именно налоговую проверку, никакого уголовного дела нет.

До этого о проверках в сети кафе сообщила ее основатель Анастасия Татулова. По ее словам, мероприятия проводятся во всех партнерских и собственных кафе сети. Причина проверки ей неизвестна, передает ТАСС.

22 сентября сотрудники прокуратуры Москвы опечатали ресторан Kaif Burger, который активно рекламировал рэпер Алишер Моргенштерн*, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

20 сентября суд признал владельца кафе в центре Москвы виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. В качестве наказания деятельность заведения приостановлена на 90 суток. При этом 14 сентября Тверской районный суд приостановил деятельность другого ресторана Моргенштерна — «Кайф и точка».

*Физлицо, выполняющее функции иноагента

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