Алла Михеева рассказала, что работает над новыми проектами с Иваном Ургантом

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Телеведущая и актриса Алла Михеева рассказала, что шоумен Иван Ургант не переставал работать на Первом канале после приостановки своей авторской программы «Вечерний Ургант».

— Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире, — сообщила она в беседе с изданием StarHit.

Также телеведущая призналась, что в настоящее время вместе с Ургантом и другими коллегами работает над новой передачей.

— Сейчас в нашей студии снимается передача «Мечталлион», которую ведет Митя Хрусталев, — рассказала Михеева.

На днях актриса Мария Шукшина высказалась против появления актера и телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Шоумен почти сразу же после начала спецоперации осудил действия российских властей, а потом уехал в Израиль. Такое поведение Шукшина считает неприемлемым. По ее мнению, в трудный период артисты должны оставаться с родиной, а не бросать ее и тем более критиковать.