Подростка в Йошкар-Оле насмерть задавили упавшие качели на детской площадке

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На детской площадке в Йошкар-Оле погиб 15-летний подросток. Об этом сообщается в понедельник, 14 ноября, на сайте Следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл.

Инцидент случился вечером в воскресенье, 13 ноября, на игровой площадке около Итальянского парка на Воскресенской набережной. На подростка упали качели. От полученных травм мальчик умер на месте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

12 ноября сотрудники правоохранительных органов раскрыли подробности гибели несовершеннолетнего, тело которого со следами избиения было обнаружено 16 октября возле озера «Святое» на востоке Москвы.

Обвиняемые подвергли 14-летнего юношу сильному избиению, нанеся множественные удары, а также, несмотря на холодное время года, заставили его раздеться, после чего молодой человек стал задыхаться.