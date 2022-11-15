Москвичам рассказали о появлении проекта «Мой спортивный район» на платформе «Город идей»

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На платформе «Город идей» объявили о появлении нового проекта «Мой спортивный район», в котором горожане могут оставить предложения по развитию спортивного досуга. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В 2022 году столичный Департамент спорта начал реализовывать одноименный проект «Мой спортивный район». Профессиональные тренеры на 28 площадках города проводят кардиотренировки, занятия по йоге, футболу и зумбе для тех, кто любит спорт и хочет регулярно им заниматься, — говорится в сообщении.

Так, жители города обсудят дворовый спорт, сезонные развлечения, спортивные онлайн-проекты и идеальные тренировки. Стать участником проекта можно вплоть до 21 ноября.

— Приняв участие в проекте на платформе «Город идей», москвичи смогут предложить идеи по развитию спортивного досуга по нескольким направлениям — организации спортивных занятий летом и зимой, развитию Telegram-канала «Мой спортивный район» и сайта проекта, — сказано в публикации.

Как уточняется, идеи можно предлагать до 17 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 11 ноября, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская заявила, что специалисты Москомархитектуры обработали почти 49 тысяч заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. По ее словам, наиболее востребованными услугами оказались ведение сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

Также стало известно о появлении новой категории «Экология» в благотворительном сервисе на mos.ru. Теперь пользователи могут поддержать программы по защите окружающей среды.