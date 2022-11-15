Волонтерский окружной центр в САО перешел на ежедневный режим работы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 5с1 Карта всех событий

Волонтерский окружной центр на севере столицы начал работу на ежедневной основе. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Третий волонтерский окружной центр начал работать каждый день. В ритме жизни мегаполиса москвичам нужно находить время, чтобы совмещать работу или учебу с добровольчеством. Новый график позволит горожанам уделять больше времени добрым делам, а в выходные они будут помогать городу вместе с друзьями и близкими, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Она уточнила, что в волонтерском окружном центре Северного административного округа возобновится выдача личных книжек волонтера. Сам окружной центр расположен по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Он открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 19:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о начале конкурса «Волонтер года — 2023», который организован Московским центром «Патриот.Спорт» для волонтерских отрядов столичных образовательных организаций. Директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев отметил, что важной составляющей такого мероприятия является поддержка педагогов, которые разрабатывают акции и инициативы и реализуют их с ребятами.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как стать волонтером в Москве. Волонтером может стать любой желающий житель столицы. Однако несовершеннолетним гражданам нужно предоставить разрешение от родителей. А для детей в возрасте до 14 лет необходимо сопровождение официальных представителей.