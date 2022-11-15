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Схема движения транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы

Александр Афонин
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Схема движения транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

На участках Дмитровского шоссе и улицы Маршала Тухачевского временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 15 ноября.

Перекрытия на Дмитровском шоссе продлятся с 18 ноября по 25 декабря. Они связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей. Ограничения коснутся участков в районе станции метро «Верхние Лихоборы».

Схема движения транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения на улице Маршала Тухачевского пройдут в период с 19 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года. В это время на участке от дома 37/21 до дома 25, корпус 1, пройдет строительство объектов столичного метро, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Схема движения транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.

Кроме того, на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках также ограничат движение транспорта. Там пройдут строительные работы и реконструкция инженерных сетей.

Транспорт Москва Ограничения
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