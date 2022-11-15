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Ефимов: Московские компании увеличили производство электрооборудования более чем на треть с начала года

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Московские компании увеличили производство электрооборудования более чем на треть с начала года
Фото: Пресс-служба

Столичные производители электрического оборудования с начала года выпустили на 34 процента продукции больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 15 ноября.

— По итогам девяти месяцев 2022-го предприятия (электрооборудования — прим. «ВМ») изготовили на 34,2 процента больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал заммэра.

Объем экспорта этой сферы промышленности при этом по сравнению с январем — сентябрем 2021 года вырос на пять процентов и превысил 75 миллиардов рублей. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, наибольший рост объемов отгрузки показали кабельная продукция (рост на 13 процентов), электродвигатели, генераторы, трансформаторы, распределительные устройства и контрольно-измерительная аппаратура (по 18 процентов).

Отмечается, что наращиванию объемов производства способствует системная и антикризисная поддержка властей Москвы.

До этого Ефимов сообщил, что объем промышленного производства в Москве за первые девять месяцев 2022 года вырос на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом 2021-го.

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