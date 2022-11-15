Зеленский заявил о необходимости обмена пленными с Россией по формуле «всех на всех»

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения обмена пленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Такое заявление было сделано в ходе его видеообращения на саммите G20 во вторник, 15 ноября.

— Тысячи наших людей военных и гражданских в российском плену. Мы должны освободить всех этих людей. Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных «всех на всех», — сказал он.

По его словам, Международный комитет Красного Креста (МККК) не принимает должных усилий для обеспечения доступа к местам содержания пленных граждан Украины. Зеленский назвал подобные действия «самоуничтожением» МККК как организации, которую раньше уважало все мировое сообщество, передает РИА Новости.

До этого освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР сообщили, что сотрудники СБУ пытали пленных российских солдат током по несколько часов. По их словам, они общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.

На фоне подобных сообщений уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила о передаче представителям МККК все необходимые материалы и информацию о пытках военнослужащих со стороны украинских солдат. Она также добавила, что такие прецеденты являются нарушением Женевской конвенции.