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Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест
Фото: Минобороны РФ

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова в субботу, 12 ноября, сообщила о передаче представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) все необходимые материалы и информацию о пытках военнослужащих со стороны украинских солдат.

— Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будут направлены для принятия мер реагирования, поскольку Международный Красный Крест, в том числе, и, наверное, в первую очередь обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями, — подчеркнула Сердюкова.

Она также добавила, что такие прецеденты со стороны военнослужащих Украины по отношению к пленным являются нарушением Женевской конвенции, передает РИА Новости.

До этого освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских солдат, попавших в плен, током по несколько часов — до появления сильных ожогов и синяков.

С аналогичным заявлением выступил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, абсолютно все российские солдаты, побывавшие в украинском плену, подвергались пыткам и избиениям.

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