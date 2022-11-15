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Китай выступил против исключения России из G20

Анастасия Колоскова
Политика
Китай выступил против исключения России из G20
Фото: Пресс-служба Совфеда

Пекин выступает против исключения РФ из «Большой двадцатки» (G20). Об этом во вторник, 15 ноября, заявил глава китайского Министерства иностранных дел Ван И на открытии двусторонней встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали.

— Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок, — высказался дипломат, отметив, что у России есть «рациональное право на участие в рамках многосторонних форматов», которое никто не может у нее отобрать.

Ван И добавил, что планирует обсудить с Сергеем Лавровым вопросы, которые представляют взаимный интерес, а также двустороннее сотрудничество между странами, передает ТАСС.

До этого в Верховную раду Украины был внесен проект заявления об обращении к «Большой двадцатке» с просьбой исключить Россию из состава группы. Авторы проекта также предлагают G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкции в отношении России, а также «существенно нарастить» экономическую и финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

Сергей Лавров международный саммит Россия Китай
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