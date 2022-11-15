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Приметы и советы

Врач Ладыгина рассказала о принципах питания при диабете

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Ладыгина рассказала о принципах питания при диабете
Фото: depositphotos

Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала, каких принципов питания должны придерживаться люди, у которых диагностировали диабет.

По словам эксперта, питание человека при сахарном диабете несильно отличается от обычного здорового питания.

В рационе должно присутствовать большое количество овощей — источников клетчатки. Это вещество впитывает избыточный сахар, жиры, улучшает состояние стенки кишечника. Дважды в неделю нужно есть рыбу. Также необходим белок — мясо, птица.

Эксперт подчеркнула, что необходимо избегать перекусов сладкими кондитерскими изделиями.

— Аккуратнее со скрытыми сахарами, с сухофруктами, например, медом. Соки, мода на смузи – нет и еще раз нет. Нельзя сказать, что напитки «zero» полезны и их можно пить при диабете, — отметила она в комментарии НСН.

Ранее врач-офтальмолог Александр Трость сообщил, что к снижению зрения приводят не только офтальмологические заболевания. Так, кардинально ухудшить зрение может сахарный диабет, а также гипертония, менингит, энцефалит, болезни почек, передает Царьград.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что человек может не подозревать о наличии атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ВИЧ или онкологии, поскольку эти заболевания развиваются бессимптомно.

Правильное питание Диабет эндокринолог
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