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Эндокринолог рассказала о пользе физической активности

Ирина Игнатенко
Общество
Эндокринолог рассказала о пользе физической активности
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Даже минимальная физическая активность влияет на работу организма. Об этом сообщила главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.

По словам эксперта, физическая активность в первую очередь нужна для поддержания оптимального состояния сердечно-сосудистой системы, для поддержания здоровья костной ткани.

Ладыгина подчеркнула, что всего 500 шагов в день быстрой ходьбы снижают частоту сердечно-сосудистых неблагоприятных событий. Также пять–шесть минут быстрой ходьбы в день увеличивают ожидаемую продолжительность жизни до четырех лет, сообщает НСН.

В условиях сидячей работы эксперт посоветовала делать перерыв каждые 30 минут, чтобы пройтись, поприседать.

Ранее медики из Исследовательского центра службы первой помощи провинции Бискайя в Испании сообщили, что 25 минут ходьбы в день вдвое снижает риск смерти от многих болезней, передает ФАН.

Иностранные специалисты выявили связь между ходьбой в быстром темпе в течение получаса в день и дополнительной пользой для здоровья, включая снижение риска развития деменции и рака.

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