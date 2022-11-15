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Шахта «Листвяжная» восстановила горные выработки и инфраструктуру после аварии

Араз Салехов
Происшествия
Шахта «Листвяжная» восстановила горные выработки и инфраструктуру после аварии
Фото: ako.ru

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области восстановила горные выработки и инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

— Закуплены 1880 новых самоспасателей на сумму 32,9 миллиона рублей, выполнены мероприятия по локализации последствий аварии и восстановлению горных выработок и инфраструктуры, приведению последней в соответствие с действующими техническими требованиями, восстановлению устойчивого проветривания горных выработок (восстановлено 106 вентиляционных сооружений), многофункциональной системы безопасности угольной шахты и ее подсистемы, — говорится в сообщении.

Помимо этого, местная прокуратура инициировала процесс, в ходе которого дисквалифицировала четыре должностных лица руководящего состава шахты, привлекла 33 лица к административной ответственности в виде штрафов общей суммой более двух миллионов рублей. Как уточняется, их уже оплатили, сообщает сайт ведомства.

Страшная трагедия произошла утром 25 ноября 2021 года. Все началось с задымления шахты. Как сообщили в МЧС, во время происшествия в шахте находились 285 человек. В трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

На следующий день, 26 ноября, Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с аварией на шахте «Листвяжная». В тот же день СК прошло задержание директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

В конце июня стало известно, что Кемеровский Заводский районный суд продлил арест главного собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. Он будет находиться под стражей вплоть до 14 сентября.

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