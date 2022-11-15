Столичных водителей предупредили о затруднениях на дорогах из-за ожидаемого снега

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во второй половине вторника, 15 ноября, в Москве ожидается снег, который может вызвать ряд затруднений на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 15 ноября.

— По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в столице ожидается понижение температуры и снег — не выезжайте на летней резине. Вечером возможны затруднения на дороге. Изменение погоды, низкие скорости, ДТП, ремонтные работы и несвоевременная смена резины осложняют движение, — говорится в сообщении.

Жителям и гостям Москвы порекомендовали в час пик пользоваться общественным транспортом. Кроме того, им стоит помнить об изменениях в манере езды в зимнюю погоду. На съездах с эстакад и мостов рекомендуется держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться от дороги, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за вероятного снегопада, который прогнозируется во второй половине дня. С 15:00 коммунальная техника приступит к противогололедной обработке проезжей части, дворов и тротуаров.