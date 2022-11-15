Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичных водителей предупредили о затруднениях на дорогах из-за ожидаемого снега

Александр Афонин
Город
Столичных водителей предупредили о затруднениях на дорогах из-за ожидаемого снега
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во второй половине вторника, 15 ноября, в Москве ожидается снег, который может вызвать ряд затруднений на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 15 ноября.

— По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в столице ожидается понижение температуры и снег — не выезжайте на летней резине. Вечером возможны затруднения на дороге. Изменение погоды, низкие скорости, ДТП, ремонтные работы и несвоевременная смена резины осложняют движение, — говорится в сообщении.

Жителям и гостям Москвы порекомендовали в час пик пользоваться общественным транспортом. Кроме того, им стоит помнить об изменениях в манере езды в зимнюю погоду. На съездах с эстакад и мостов рекомендуется держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться от дороги, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за вероятного снегопада, который прогнозируется во второй половине дня. С 15:00 коммунальная техника приступит к противогололедной обработке проезжей части, дворов и тротуаров.

Москва Зима Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте