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Ефимов: Индийские предприниматели вложили в экономику Москвы 143 миллиона долларов

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Индийские предприниматели вложили в экономику Москвы 143 миллиона долларов
Фото: Пресс-служба

За последние шесть лет инвестиции в экономику столицы со стороны индийских предпринимателей выросли более чем в четыре раза. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, самым популярным направлением для индийских бизнесменов стали пищевая и фармацевтическая отрасли.

— По данным Центрального банка Российской Федерации, на начало этого года накопленный объем прямых иностранных инвестиций из Индии в московскую экономику составил 143 миллиона долларов, — отметил Ефимов.

В прошлом году компании Москвы увеличили поставки промышленной продукции в Индию на 46 процентов. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что на сегодняшний день активным образом идет развитие финансовых механизмов. Так, некоторые отечественные кредитные организации открыли счета востро в рупиях в своих индийских филиалах.

Заместитель генерального директора ООО «НТЦ «Бакор» Михаил Королев рассказал, что в ходе работы с партнерами пришлось поменять несколько банков при взаиморасчетах с контрагентами. Все дело в том, что индийские банки испытывали сложности при переводе средств на российские счета. Однако на текущий момент отечественные кредитные организации стали открывать счета в индийских рупиях.

По словам вице-президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Индии Алока Кумара, Индия является одной из самых быстрорастущих экономик мира. Индийские бизнесмены намерены поддерживать инновационные идеи в каждом секторе.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что объем промышленного производства в Москве за первые девять месяцев 2022 года вырос на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом 2021-го..

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