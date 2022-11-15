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Аналитик Маслов рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото

Ирина Игнатенко
Финансы
Аналитик Маслов рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
Фото: shutterstock

Аналитик Андрей Маслов рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото.

По словам эксперта, в настоящее время драгоценный металл не приносит прибыли инвесторам из-за роста процентных ставок со стороны ФРС, но в следующем году ситуация может измениться. Поэтому золото стоит рассматривать для долгосрочных вложений.

При этом эксперт советует не покупать золото в его физическом виде.

— Я бы советовал физическим лицам использовать ETF на золото как простой и удобный инструмент инвестиций в драгоценный металл, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что существует несколько способов инвестировать в золото виртуальным образом. Можно купить акции золотодобывающих компаний, завести обезличенный металлический счет или вложить деньги в фонды, отслеживающие цену золота.

В свою очередь аналитик Александр Багманов дал прогноз, что далее, по мере нарастания проблем в экономике США, золото будет получать поддержку и расти в цене, передает ФАН.

Центральные банки мира в третьем квартале текущего года закупили 399,3 тонны золота, что на 115 процентов больше, чем во втором квартале 2022 года.

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