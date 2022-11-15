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Зеленский «заигрывает» с военными: возможен ли обмен пленными в формате «всех на всех» между Россией и Украиной

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Зеленский «заигрывает» с военными: возможен ли обмен пленными в формате «всех на всех» между Россией и Украиной
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости обмена всех пленных между Россией и Украиной связано не только с его желанием получить назад своих граждан, но и с желанием показать свою поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Однако для России подобный обмен тоже может быть выгоден. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, Украина хотела бы нарастить свои силы за счет тех военных, которые в данный момент находятся в плену.

— Я думаю, Украине не хватает опытных военных. Зеленский изображает себя защитником украинцев, который спасает каждого, кто попал в плен. Кроме того, в плен брали довольно много опытных людей, имеющих навыки сражений, у Украины есть надежда получить их назад и бросить снова в бой, — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о том, что украинские военные не поддержат никакие переговоры с Россией, пока она не выведет войска. Понимая эту ситуацию, Зеленский «заигрывает» с военными, показывая им свою поддержку, подчеркнул Светов.

Политолог отметил, что для России обмен всеми пленными также был бы предпочтителен.

— Естественно, Россия тоже в этом заинтересована. Если украинские военные в нашем плену находятся в нормальных условиях, то нам возвращают избитых и покалеченных людей. Дальнейшее пребывание в украинском плену только ухудшает состояние их здоровья, — уверен собеседник «ВМ».

Светов отметил, что заявления Зеленского о недостаточных усилиях по доступу к местам содержания украинских пленных со стороны Красного креста могут иметь под собой основания. Красный Крест, как и все международные организации, сейчас крайне политизирован. Эта организация не очень хочет встревать в ситуацию на Украине, чтобы не говорить вслух о происходящих там пытках и избиениях, подчеркнул политолог.

Эксперт предположил, что обмен по формуле «всех на всех» вполне возможен.

— Мы против такого возражать явно не будем. Это означает, что, если украинцы не начнут играть в какие-то игры, как у них водится, и торговаться, то все возможно. У нас общественное мнение так и не поняло первого обмена, когда мы отдали 215 украинцев и иностранных наемников, а в ответ получили 55 человек. Люди в России отнеслись к этому сложно, поэтому сейчас Россия заинтересована в таких обменах, — заключил собеседник «ВМ».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения обмена пленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Такое заявление Зеленский сделал во время видеообращения на саммите G20 во вторник, 15 ноября.

— Тысячи наших людей военных и гражданских в российском плену. Мы должны освободить всех этих людей. Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных «всех на всех», — заявил он.

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