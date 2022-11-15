Москвичам рассказали об эколого-просветительской программе ко Дню переработки вторсырья

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В экоцентрах и на природных территориях ГПБУ «Мосприрода» пройдут тематические занятия, лекции, мастер-классы и фестивали в рамках Дня переработки вторсырья. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Ежегодно 15 ноября отмечается День вторичной переработки. Он призван привлечь внимание к проблемам ограниченности природных ресурсов и необходимости сохранения и защиты окружающей среды, — говорится в сообщении.

Программа рассчитана на всю неделю, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно о появлении подборки музеев и выставок ко Всемирному дню переработки в турсервисе Russpass. Так, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ расскажут, как функционирует система сбора и утилизации отходов в мегаполисе. Посетители экоцентра «Яуза» узнают о тонкостях переработки пластика, стекла, алюминия и электронных отходов.

В четверг, 10 ноября, основатель экоцентра Сергей Тушев сообщил, что активисты «Российского движения школьников» посетили уникальный музей рециклинга и экологичного образа жизни в московском экоцентре «Сборка». Активисты РДШ принесли с собой макулатуру — старые журналы, газеты и картонные коробки — и сдали ее в пункт приема, расположенный в «Сборке».