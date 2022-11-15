В Роспотребнадзоре пояснили, защищают ли прививки от новых штаммов коронавируса

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Специалисты Роспотребнадзора оценили эффективность имеющихся прививок против новых штаммов коронавируса.

По словам экспертов, действующие прививки справятся и защитят от серьезных осложнений. Новые генетические варианты коронавируса BQ.1 и BQ.2 («Цербер») — мутировавшие ответвления штамма «омикрон». Соответственно, и вакцины на них будут действовать. При этом важно соблюдать сроки ревакцинации.

Эксперты также отмечают, что «омикроном» успели переболеть многие россияне, поэтому у них сформировался иммунный ответ, передает aif.ru.

До этого терапевт Алесандр Лаврищев сообщил, что в большинстве случаев врачи почти перестали сталкиваться с инфицированными коронавирусом, которые страдают от пневмонии. Однако фиксируются симптомы поражения верхних дыхательных путей, передает Царьград.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что ковид провоцирует целый ряд заболеваний.